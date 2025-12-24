Американские истребители F-35 половину времени проводят на земле из-за поломок и недочетов – Bloomberg

Американский флот истребителей F-35, флагман боевой авиации, переживает не лучшие времена. Согласно отчету Генерального инспектора Министерства обороны США, государственного надзорного органа, на который ссылается Bloomberg, в 2024 финансовом году эти самолеты находились в эксплуатации лишь около половины времени из-за постоянных недостатков в техническом обслуживании, предоставляемом их производителем, компанией Lockheed Martin.

В частности, средний коэффициент готовности достиг лишь 50% . Управление генерального инспектора Министерства обороны указывает, в частности, на недостаточную жесткость со стороны Пентагона, который, как утверждается, не систематически наказывал производителя за неудовлетворительную работу по поддержанию самолетов в рабочем состоянии.

«Хотя Объединенное программное управление F-35 контролировало работу компании Lockheed Martin, оно не всегда привлекало ее к ответственности за неудовлетворительные результаты, связанные с оперативной готовностью F-35», – говорится в отчете.

Несмотря на то, что эти результаты были признаны недостаточными (поскольку истребители F-35 не соответствовали минимальным требованиям, предъявляемым военными), Министерство обороны выплатило компании Lockheed Martin почти 1,7 миллиарда долларов без применения каких-либо финансовых санкций. Это решение вызывает вопросы, особенно с учетом того, что аудиторский отчет, опубликованный 19 декабря, выявил структурные недостатки в управлении программой.

Хуже того, в сентябре прошлого года Управление по подотчетности правительства сообщило, что Пентагон выплачивал компании Lockheed Martin сотни миллионов долларов в виде бонусов, несмотря на то, что самолеты поставлялись с задержкой (в среднем на 238 дней в 2024 году) и имели дефекты, на устранение которых требуются годы.

Этот последний эпизод пополняет длинный список критических замечаний в адрес F-35, программы, оцениваемой почти в 2 триллиона долларов, самой дорогой из когда-либо запущенных Пентагоном. Проблемы с качеством, неполадки в двигателях и, по мнению экспертов, недостаточная надежность продолжают преследовать этот самолет, несмотря на то, что он позиционируется как образец военных технологий, пишет Блуумберг.

Столкнувшись с резким ростом затрат, ВВС США уже сократили свои амбиции, уменьшив вдвое запланированный заказ на 2026 год. Тем временем правительство усиливает давление на весь оборонный сектор. Министр обороны Пит Хегсет занял более жесткую позицию, а президент Трамп призывает оборонных подрядчиков уделять приоритетное внимание инновациям и повышению эффективности производства. По данным Reuters, администрация планирует издать указ, который ограничит выплату дивидендов, выкуп акций и вознаграждение руководителей оборонных компаний, чьи проекты выходят за рамки бюджета и задерживаются.

Задержки и перерасход средств могут отпугнуть страны, желающие приобрести американские F-35. В этом году Швейцария предупредила Соединенные Штаты о том, что растущая стоимость американских истребителей является проблемой.

«В связи с прогнозируемыми дополнительными расходами, финансово невозможно сохранить первоначально запланированное количество в 36 истребителей F-35A», – говорится в заявлении швейцарского правительства от 12 декабря.

В настоящее время этот самолет остается популярным в Европе. Только в 2025 году Бельгия, Дания и Германия объявили о том, что разместят или планируют разместить заказы у компании Lockheed Martin.

