Среда, 24 декабря 2025, 12:31 мск

В Мордовии задержали группу теневых банкиров, обналичивших более 5 млрд рублей

Спецслужбы задержали банду обнальщиков, которые перекупали банковские карты. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей», – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Платежные реквизиты они передавали своим связям в Москве для последующего использования в преступных целях.

По данным ФСБ, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 5 млрд рублей.

«В ходе следственных действий и обысков у подозреваемых изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование», – добавили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»).

Саранск, Зоя Осколкова

