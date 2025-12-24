Самарского бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 7 млрд рублей

В Самарской области бизнесмена арестовали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 7 млрд рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, предприниматель, занимавшийся производством табачной продукции, в период с 2021 по 2024 год предоставлял в налоговую декларации с включенными заведомо ложными сведениями. Фигурант «отмыл» деньги, купив недвижимость и иное имущество на сумму более 22 млн рублей.

Кроме того, бизнесмена подозревают в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денег подконтрольным юрлицам по фиктивным сделкам.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой).

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube