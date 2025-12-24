В Приамурье сотрудница украла десятки миллионов рублей у клиентов банка

В Амурской области экс-сотрудницу банка подозревают в краже 46 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

С заявлением в полицию обратились представители службы безопасности одного из банков. Они сообщили о причастности бывшей сотрудницы к хищению средств.

«С 2022 года в результате противоправных действий женщины 27 клиентов банка лишились своих сбережений. Общий ущерб, по предварительным данным, составил около 46 млн рублей», – говорится в сообщении полиции.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Благовещенск, Зоя Осколкова

