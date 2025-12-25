В Алтайском крае школьник организовал работу SIM-боксов для мошенников

В Алтайском крае правоохранители обнаружили узел связи, который использовали мошенники для обмана россиян. Работу SIM-боксов организовал девятиклассник.

«С апреля 15-летний юноша налаживал работу SIM-боксов, которые обеспечивали функционирование одновременно множества виртуальных SIM-карт и преобразовывали интернет-трафик в мобильную связь», – сообщили в полиции Алтайского края. Устройства давали возможность злоумышленникам звонить с номеров российских операторов.

Установлено, что школьник перевозил оборудование с одной арендованной квартиры в другую, где подключал к электросетям. Также он устанавливал веб-камеры, которые помогали злоумышленникам прекращать работу SIM-боксов и удалять информацию.

Полицейские изъяли и два SIM-бокса емкостью по 150 слотов, ноутбуки, роутеры и видеокамеры. Проводится доследственная проверка.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube