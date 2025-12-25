Дроны ВСУ ударили по гуманитарному конвою из Дагестана, погибли трое

Три человека погибли, один ранен при атаке украинских беспилотников по гуманитарному конвою из Дагестана на приграничной территории. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Жертвами удара ВСУ стали замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев, откуда направлялся груз, и два представителя общественной организации «Самооборона». Еще один сопровождающий с ранениями доставлен в больницу, уточнил Меликов. По его словам, они везли военнослужащим продукты, необходимые для инженерных работ инструменты и «многое другое».

«Гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую «ГАЗель» и легковушку обстреляли с применением беспилотников», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Махачкала, Наталья Петрова

