На Кубани пенсионер отдал мошенникам 12 млн рублей после звонка «президента банка»

В Краснодаре 72-летний житель лишился сбережений после общения с мошенниками. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представился президентом одного из банков и сообщил о незаконной попытке перевода средств со счета. Кроме того, с мужчиной связался «сотрудник ФСБ» и заявил, что на имя потерпевшего оформили кредит под залог его квартиры.

Далее аферисты действовали по стандартной схеме и предложили перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионер снял накопления в размере 6,8 млн рублей, продал автомобиль за 1,6 млн рублей, а также взял в долг у знакомых 4 млн рублей. Все деньги он передал наличными курьеру для «декларирования».

После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Краснодар, Зоя Осколкова

