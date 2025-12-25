российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 декабря 2025, 16:32 мск

ВСУ нанесли удар по Новошахтинску: горит промпредприятие

ВСУ ударили по городу Новошахтинску Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории г. Новошахтинска, – написал он в своем телеграм-канале. – В настоящее время службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания».

Изначально глава региона сообщил об отсутствии погибших и пострадавших. Позднее он уточнил, что при тушении пожара на промпредприятии в Новошахтинске пострадал сотрудник МЧС. Он госпитализирован.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

