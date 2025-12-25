У китайского туриста на таможне обнаружили чай из крови оленя

В Забайкальском крае китайский турист попытался вывезти из страны клыки волка и медведя, а также чай из сухой крови оленя. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Иностранец собирался выехать из России в Маньчжурию (Китай). При себе у него были 11 клыков волка, три клыка медведя, а также чай из сухой крови оленя.

«В пункте пропуска Забайкальск туриста остановили для выборочного контроля. Он не подавал декларацию и не предоставил разрешительных документов на вывоз дериватов. В ходе опроса мужчина пояснил, что товары он вез в подарок своему другу», – говорится в сообщении.

Мужчине объяснили, что для вывоза из РФ дериватов бурого медведя и серого волка необходимо заранее оформить разрешения от Росприроднадзора. В отношении иностранца возбуждено два дела об административных правонарушениях, ему грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией.

Чита, Зоя Осколкова

