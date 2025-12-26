«С Рождеством всех, включая погибших террористов», – Трамп рассказал о «мощном» авиаударе

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты накануне нанесли «мощный и смертоносный удар по элементам ИГИЛ* (экстремистская и террористическая организация, запрещена в России) на северо-западе Нигерии».

Президент США написал в социальной сети «Правда», что по его приказу было совершено нападение «против террористов ИГИЛ*, которые целенаправленно убивали, прежде всего, невинных христиан».

По словам Трампа, Пентагон «нанес множество безупречных ударов». Министерство иностранных дел Нигерии подтвердило целенаправленные удары США по террористическим объектам.

«Под моим руководством наша страна не позволит процветать радикальному исламскому терроризму, – написал американский президент. – Да благословит Бог нашу армию, и с Рождеством всех, включая погибших террористов, которых будет еще больше, если их резня христиан продолжится».

«Сегодня вечером, по моему указанию как главнокомандующего, – говорилось в полном тексте послания Трампа, – Соединенные Штаты начали мощную и смертоносную атаку против террористической мрази ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которая жестоко расправлялась и убивала, в основном, невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы, даже столетия. Я уже предупреждал этих террористов, что если они не остановят резню христиан, их ждет ад, и сегодня вечером это случилось. Военное министерство осуществило множество безупречных атак, как это могут сделать только Соединенные Штаты».

Африканское командование ВС США (AFRICOM) по просьбе нигерийских властей нанесло удар по штату Собото (вероятно, имеется в виду Сокото), в результате которого были убиты несколько террористов. Об этом сообщило американское военное командование в Африке. «Смертоносные удары по ИГИЛ*, – говорится в сообщении, – демонстрируют силу нашей армии и нашу приверженность устранению террористических угроз для американцев, как внутри страны, так и за рубежом». «Президент ясно дал понять в прошлом месяце, – прокомментировал глава Пентагона Пит Хегсет, – что убийства невинных христиан в Нигерии (и других странах) должны прекратиться. Военное министерство всегда готово, как сегодня вечером убедилось ИГИЛ* на Рождество. Подробности последуют». Чиновник поблагодарил власти Нигера за сотрудничество и содействие.

Министерство иностранных дел Нигерии подтвердило, что Соединенные Штаты нанесли «точечные авиаудары по террористическим целям в Нигерии». «Нигерийские власти по-прежнему привержены структурированному сотрудничеству в области безопасности с международными партнерами, включая Соединенные Штаты, для противодействия сохраняющейся угрозе терроризма и насильственного экстремизма», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном сегодня утром.

*ИГИЛ – экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

