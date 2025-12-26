В Забайкалье нашли майнинговую ферму, подключенную к сетям предприятия «Росатома»

В Забайкалье обнаружили незаконную майнинговую ферму, которая была подключена к сетям Приаргунского производственного горно-химического объединения (входит в АО «Росатом недра»). Возбуждено уголовное дело.

«Выявлена сеть специализированного вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты. Питание энергоемкого оборудования осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО «ППГХО» с целью безучетного потребления электроэнергии и занижения ее фактических объемов», – говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и УМВД России по Забайкальскому краю. Ущерб от действий нелегальных добытчиков криптовалюты превысил 5 млн рублей.

Майнинговое оборудование изъяли. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере»).

Чита, Зоя Осколкова

