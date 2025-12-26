В Англии во время массового заплыва в море на Рождество пропали два человека

В четверг в Англии двое мужчин пропали без вести после массового купания на Рождество на пляже на юго-западе страны. В это время на море был сильный шторм.

По данным полиции Девона и Корнуолла, в 10:25 утра поступило сообщение, что на пляже в Бадли-Салтертоне несколько человек столкнулись с трудностями на воде.

Несколько человек были благополучно доставлены на берег спасателями, потом осмотрены медиками. Двоих мужчин в возрасте 40 и 60 лет найти так и не удалось, они числятся пропавшими без вести. «Мы сочувствуем семьям и друзьям двух мужчин, пропавших без вести, а также всем, кто мог быть свидетелем инцидента и кого он затронул», – говорится в заявлении старшего детектива Хейли Костар.

Костар заявил, что на этой неделе было объявлено несколько предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, из-за чего пришлось отменить некоторые официальные и неофициальные заплывы.

Метеорологическая служба выпустила предупреждение о «сильных и порывистых восточных и северо-восточных ветрах» в Рождество, с порывами до 55-65 миль в час.

«Хотя официальных предупреждений на завтра нет, мы настоятельно призываем всех, кто планирует купаться в море в День подарков, воздержаться от этого», – сказал Костар.

Лондон, Елена Васильева

