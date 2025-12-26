В Красноярске нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

В Красноярске обнаружили тела матери и ее ребенка. Погибших в последний раз видели в сентябре. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Соседи многоквартирного дома пожаловались на завоздушивание батарей, но дверь в квартиру не открывали. Тогда было принято решение вскрыть замок. Внутри обнаружили тела 43-летней женщины и ее 6-летнего сына.

«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами «а», «в» частью 2 статьей 105 УК РФ «убийство двух лиц, в том числе малолетнего»… Кроме того, по данному факту организована проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики по части 1 статье 293 УК РФ «халатность», – говорится в сообщении.

Отмечается, что видимых признаков смерти криминального характера не обнаружено. Тела мумифицировались, а в квартире было прохладно, из-за чего запах был незначительным. Предположительно, мать и сын погибли в конце августа – начале сентября. Причину смерти установит экспертиза.

Красноярск, Зоя Осколкова

