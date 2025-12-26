Вооруженный мужчина устроил стрельбу в магазине в Донецке

В Донецке вооруженный мужчина открыл огонь в магазине. Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника, сообщает МВД по ДНР.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Петровского района. На кадрах опубликованного в пабликах видео запечатлено, как мужчина беспорядочно стреляет из автомата по стеллажам в магазине. Испуганные покупатели побежали к выходу, продавцы спрятались в подсобке.

По данным СМИ, прибывшие на место полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего обезвредили стрелка.

За проявленное мужество и героизм при задержании вооруженного преступника глава ДНР Денис Пушилин представил отличившихся правоохранителей к государственной награде – медали «3а храбрость».

Донецк, Наталья Петрова

