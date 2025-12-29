В Индонезии 16 человек погибли на пожаре в доме престарелых

В Индонезии в результате пожара в доме престарелых в Манадо на острове Сулавеси, погибли шестнадцать человек, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Спасатель Джимми Ротинсулу сообщил сегодня агентству AFP, что тела многих жертв были найдены в их комнатах. Он добавил, что многие пожилые жители, вероятно, отдыхали в своих комнатах в воскресенье вечером, когда начался пожар.

Власти смогли эвакуировать 12 человек и доставить их в местную больницу, добавил он.

На кадрах, показанных местным телеканалом Metro TV, видно, как пламя охватывает дом престарелых, а местные жители помогают эвакуировать пожилого мужчину.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

