В Забайкалье задержали 13 человек по делу о мошенничестве с маткапиталом

В Забайкальском крае раскрыли банду мошенников, которые реализовали преступную схему с выплатами материнского капитала. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

13 аферистов выдавали себя за риэлтерское агентство и заключали фиктивные договоры с получателями маткапитала. Преступная схема действовала в 2022-2023 годах.

«Обвиняемые… подыскивали на территории Забайкалья лиц, имеющих право на получение материнского капитала, с которыми заключили 187 фиктивных договоров ипотечного займа», – сообщили в ведомстве.

Преступники требовали оплаты своих посреднических услуг, комиссия составляла от 100 до 150 тысяч рублей с каждого получателя мер поддержки.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 84 млн рублей. На имущество 13 фигурантов стоимостью около 22 млн рублей наложен арест.

Чита, Зоя Осколкова

