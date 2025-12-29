Абхазия осталась без электричества из-за аварии

В Абхазии произошло отключение электроэнергии из-за аварии на высоковольтных линиях. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

«Аварийное отключение на ВЛ «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Без света остались все районы Абхазии», – говорится в сообщении ведомства.

К местам повреждений направлены ремонтные бригады. Причиной перебоев в энергоснабжении стала плохая погода.

МЧС Абхазии распространило предупреждение о резком ухудшении метеоусловий. Спасатели сообщили об ожидаемом сильном снегопаде в районе Черной речки и села Мюссера Гудаутского района, что может осложнить работу аварийных служб и повысить риски новых отключений.

Сухуми, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube