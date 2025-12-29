Многодетная мать убила своих детей в Иркутске

В Иркутске вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана были найдены тела двоих детей 3 и 5 лет с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». По подозрению в расправе задержана мать убитых малышей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Женщину доставили в следственный отдел и допросили. С ее участием проводятся все необходимые следственные действия.

Задержанная на допросе созналась в убийстве своих сыновей и сказала, что раскаивается в содеянном. По данным СМИ, в этой семье есть еще младший ребенок – младенец, он не пострадал.

На место преступления выезжали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК РФ. Назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), в ходе расследования которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики.

Иркутск, Наталья Петрова

