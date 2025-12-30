В Новгородской области 195 населенных пунктов остались без света из-за снегопада

В Новгородской области жители 195 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за снегопада. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК региона.

Перебои с электрическом наблюдаются в девяти муниципальных образованиях Новгородской области – Боровичский, Крестецкий, Валдайский, Новгородский, Демянский, Маревский, Холмский, Чудовский, Шимский. Отключено 25 высоковольтных линий электропередачи.

Без света остаются 195 населенных пунктов, в которых проживает почти 5 тысяч человек. Три котельные и скважина работают от резервных источников питания, отметили в министерстве.

В настоящее время к аварийно-восстановительным работам привлекли более 50 бригад, 190 человек и 50 единиц техники. Вскоре на помощь новгородским энергетикам прибудут две бригады из Пскова и еще две из Вологды.

В компании «Россети» добавили, что сотрудники работают в особом режиме, специалисты вынуждены пробираться к местам аварии по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

