Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Краснодаре

В результате атаки украинских беспилотников на Краснодар 30 декабря пострадали двое мужчин. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Обоих госпитализировали с осколочными ранениями. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметили в оперштабе.

Сообщается также, что обломки БПЛА повредили участок контактной сети на железнодорожной станции «Краснодар Сортировочный». Кроме того, из-за падения обломков дронов повреждены два частных домов в садоводческом товариществе «ЗИП». На местах работают оперативные и специальные службы.

Росавиация в целях безопасности полетов ввела временные ограничения прием и отправку рейсов в аэропорту Краснодара. Мера действует с 10:30 мск.

Обновлено. По данным Минобороны РФ, за четыре часа, с 8:00 мск до 12:00 мск, силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем четыре вражеских беспилотника самолетного типа.

Краснодар, Наталья Петрова

