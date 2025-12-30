Мигрант готовил нападение на школу в Адыгее

ФСБ задержала мигранта, который готовил теракт в одной из школ Адыгеи. Нападение на учебное заведение планировал устроить гражданин одной из стран Центральной Азии.

По информации спецслужбы, в автомобиле задержанного сторонника международной террористической организации, припаркованном у школы, обнаружили и изъяли 10 коктейлей Молотова, два тактических ножа и флаг террористической организации.

ФСБ выяснила, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа.

Следственным подразделением УФСБ России по Адыгее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

