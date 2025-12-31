В Туапсе ликвидируют последствия налета БПЛА

В Туапсе из-за налета БПЛА два человека пострадали, есть повреждения и на местном НПЗ.

Как сообщает оперштаб Кубани, повреждения также получили 5 жилых домов – в четырех многокварирниках пострадало остекление, есть повреждения и в одном частном доме. Местные власти окажут помощь в восстановлении.

Фрагменты сбитых беспилотников повредили инфраструктуру. В частности, было возгорание на причале. Его оперативно ликвидировали.

Также был зафиксирован пожар на территории НПЗ. Его площадь составила 300 квадратных метров. С огнём боролись 64 человека и 16 единиц техники. Возгорание также ликвидировано.

Туапсе, Елена Васильева

