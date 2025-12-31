В Южной Африке более 40 человек погибли после обрезания

По меньшей мере 41 молодой человек умер в Южной Африке в ноябре и декабре после обрезания, практикуемого в рамках традиционных обрядов посвящения, объявили власти во вторник. Эти церемонии, которые считаются переходом во взрослую жизнь, практикуются каждый год несколькими общинами, включая xosa, ndebele, sotho и venda.

Инициации происходят в традиционных школах, где подростки находятся в изоляции в течение нескольких недель. Несмотря на законодательство, требующее регистрации этих учреждений, многие нелегальные школы продолжают работать. По данным властей, там зарегистрирована значительная часть смертей.

Выступая во вторник в местных СМИ, министр по традиционным делам Южной Африки Веленкосини Хлабиса осудил халатность как со стороны школьных чиновников, включая некоторых зарегистрированных, так и родителей. Он упомянул о несоблюдении медицинских инструкций и распространении опасных советов, включая запрет некоторым мальчикам пить воду для ускорения заживления. «Существует халатность в соответствии со стандартами здравоохранения», – сказал он.

Только в южноафриканской провинции Восточная Капская провинция с начала летнего периода инициации погиб 21 человек. По словам министра, 41 человек был арестован по делам, связанным с незаконными обрядами. В их числе есть и родителей, которых обвиняют в предоставлении ложных сведений о возрасте своих сыновей. Южноафриканское законодательство разрешает инициирование только с 16 лет и с согласия родителей.

