За ночь над Россией сбито 86 украинских беспилотников

ПВО России за ночь сбило и подавило над территориями страны 86 беспилотников ВСУ.

Как сообщает Минобороны России, 56 БПЛА были сбиты и нейтрализованы над акваторией Черного моря. Как ранее писал «Новый День», в ходе отражения атаки на Туапсе пострадали два человека, им была оказана помощь. Обломками сбитых дронов были повреждены стекла в четырех многоэтажках, а также один частный дом. Спасателями были ликвидированы возгорания на одном из причалов Туапсе и на инфраструктуре местного НПЗ.

Кроме того, девять БПЛА сбили над Брянской областью, по восемь – над Липецкой областью и Крымом, пять – над территорией Краснодарского края.

Москва, Елена Васильева

