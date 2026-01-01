Беспилотники ВСУ сожгли кафе. 24 человека погибли

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ сожгли кафе и гостиницу, где люди собрались отметить праздник. Погибло 24 человека. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, три БПЛА ударили по кафе в Хорлах на побережье Черного моря. Один беспилотник был оснащен зажигательной смесью. Пострадали более 50 человек, им оказывается вся необходимая медпомощь.

В числе погибших – ребенок. По словам губернатора Сальдо, многие жертвы сгорели заживо. Возникший на месте ЧП пожар потушили только под утро. Сальдо поставил данное преступление в один ряд с пожаром в Доме профсоюзов в Одессе. Там тоже в результате поджога заживо сгорели десятки людей.

«Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика – почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось», – подчеркнул Сальдо.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

