За ночь над Россией сбито 168 беспилотников

168 беспилотников ВСУ сбито за ночь над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 61 над территорией Брянской области, 25 над территорией Краснодарского края, 23 над территорией Тульской области, 16 над территорией Республики Крым; 12 над Московским регионом, в том числе 9 БПЛА, летевших на Москву; 7 над территорией Калужской области, 24 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря», – сообщает Минобороны.

Как ранее сообщал «Новый День», ночью три дрона ВСУ ударили по кафе и гостинице на черноморском побережье в Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, начался большой пожар, который потушили только к утру. Погибло 24 человека, в том числе ребенок. Пострадали 50 человек, им оказывается медпомощь.

Москва, Елена Васильева

