В Швейцарии на горнолыжном курорте взорвался и загорелся бар с людьми, отмечавшими Новый год

В Швейцарии в канун Нового года несколько человек погибли и получили ранения в Кранс-Монтана, горнолыжном курорте в кантоне Вале. «Был взрыв неизвестного происхождения», – сказал AFP пресс-секретарь полиции кантона Гаэтан Латион.
Взрыв произошел около 1:30 (00:30 по Гринвичу) в баре под названием Le Constellation, очень популярном среди туристов, там как раз люди праздновали Новый год. На изображениях, опубликованных швейцарскими СМИ, видно, что здание сильно горит.
Полиция сообщает о нескольких погибших и раненых, но точного числа не называет.
Москва, Елена Васильева
