СКР квалифицировал трагедию в Херсонской области как теракт

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после налета БПЛА на село Хорлы Херсонской области. Напомним, что в новогоднюю ночь беспилотники ВСУ после разведки ударили по кафе и гостинице в курортной зоне. В кафе люди отмечали Новый год. Возник большой пожар.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, погибло 24 человека, еще 50 пострадали. На месте трагедии работают правоохранительные органы. Сельсовет с утра ведет перепись местных жителей, чтобы понять точно число пострадавших и погибших людей.

Владимир Сальдо сравнил произошедшее с другой крупной трагедией – одесским пожаром в Доме профсоюзов.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал атаку ВСУ кровавым преступлением озверевших украинских нацистов и принес соболезнования родным и близким погибших и пострадавших людей. Больницы Крыма готовы принять выживших для лечения.

Москва, Елена Васильева

