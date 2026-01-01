российское информационное агентство 18+

Четверг, 1 января 2026, 14:15 мск

На швейцарском курорте в пожаре в баре погибло 40 человек

Сорок человек погибло и порядка ста пострадали в ходе пожара в баре на швейцарском курорте. Такие данные озвучила полиция. Разбор завалов продолжается, возможно, жертв будет больше. Опознание тел затруднено в связи с тем, что они сильно обгорели.

Как сообщал «Новый День», пожар возник в 1:30 ночи в Крас-Монтане, горнолыжном курорте в кантоне Вале. О причинах возгорания в баре под названием Le Constellation пока ничего не известно. По одной из версий, подвальное помещение, где шла дискотека, могло загореться от свечи. По другой – от фейерверка. Люди были блокированы и не смогли выйти. Очевидцы сообщают, что огонь охватил потолок и быстро распространился. Сгоревший бар пользовался большой популярностью у туристов.

Пострадавших а пожаре распрелеочют вертолетами по ближайшим больницам, в том числе в Италии.

Москва, Елена Васильева

