В Херсонской области объявлен траур

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января траурными днями по погибшим после удара ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах.

«Регион скорбит вместе с семьями погибших», – отметил Сальдо. По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ с помощью беспилотников ударили по гостинице и кафе, где люди отмечали Новый год. В пожаре погибло более 24 человек. По мере разбора завалов количество жертв растет. Пострадало 50 человек – их направили на лечение, в том числе в больницы Крыма.

Мария Захарова назвала ВСУ прямыми последователями фашистов и украинских коллаборационистов, которые сжигали заживо людей в Хатыни.

СКР возбудил по трагедии на херсонском курорте уголовное дело по статье «Теракт».

Херсон, Елена Васильева

