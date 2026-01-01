Снег парализовал движение поездов на Кубани

В Краснодарском крае из-за обильных снегопадов задерживаются более 50 поездов и электричек. Пассажирам, находящихся в них, а также на вокзалах, управлением МЧС России по Краснодарскому краю совместно с РЖД организован подвоз продуктов питания.

«На Кубани в результате сильного снегопада произошла задержка 54 пассажирских поездов по причине повреждения контактной сети железной дороги. Время задержки поездов составляет от 43 минут до 14 часов», – сообщили в МЧС России.

Помощь оказывается как непосредственно в поездах, так и на станциях и вокзалах Северо-Кавказской железной дороги.

По данным РЖД, пути расчищает 1000 железнодорожников. «В настоящее время ведется снегоуборка на инфраструктуре с привлечением специальной техники после аномальных снегопадов. На ряде объектов инфраструктуры высота снежного покрова достигала полутора метров», – говорится в публикации ОАО «РЖД» в телеграм-канале.

В условиях режима ЧС, который был объявлен в регионе из-за непогоды, железнодорожники частично восстановили электроснабжение контактной сети для пропуска пассажирских поездов.

Движение поездов организовано по временной схеме. Пассажиры, чьи поезда задерживаются, получили места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на следующих вокзалах: Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других. Также организовано питание и раздача воды, осуществляется постоянное информирование граждан об изменениях в графике движения.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных в результате ЧС пассажирских поездов.

Краснодар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube