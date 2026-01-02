В Якутии на пожаре в частном доме погибли 5 человек

Пожар с несколькими погибшими произошел в республике Саха (Якутия). В ходе ликвидации возгорания в двухэтажном частном доме в селе Сунтар Сунтарского района найдены 5 тел.

«В ходе тушения пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей. Площадь пожара составила 24 квадратных метров. На тушение привлекались шесть человек и две единицы техники республиканской пожарной охраны. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщает пресс-служба республиканская МЧС.

На месте происшествия работают следователи. Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) начал проверку, обстоятельства пожара и гибели людей устанавливаются.

