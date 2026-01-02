российское информационное агентство 18+

Пятница, 2 января 2026, 17:54 мск

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Как сообщает оперштаб региона, есть два пострадавших среди мирных жителей.

«Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы», – говорится в сообщении оперштаба.

В оперштабе также уточнили, что после обстрела были выбиты окна в почти 40 квартирах трех многоквартирных домов и в одном частном доме.

Одну из пострадавших с диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» доставляют в областную клиническую больницу. Вторую женщину с осколочным ранением предплечья транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Елена Васильева

