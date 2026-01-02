ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Как сообщает оперштаб региона, есть два пострадавших среди мирных жителей.

«Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы», – говорится в сообщении оперштаба.

В оперштабе также уточнили, что после обстрела были выбиты окна в почти 40 квартирах трех многоквартирных домов и в одном частном доме.

Одну из пострадавших с диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» доставляют в областную клиническую больницу. Вторую женщину с осколочным ранением предплечья транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube