Над югом России сбито 22 украинских дрона за ночь

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над южными регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 дроном сбито над Крымом, шесть – над Краснодарским краем, два – в Ростовской области и по одному – над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

В Ростовской области при отражении атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, но в слободе Семено-Камышенской Чертковского района повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Электроснабжение оперативно восстановлено. Власти других регионов ночные налеты дронов пока не прокомментировали.

Моcква, Наталья Петрова

