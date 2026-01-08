Стало известно, кто погиб в аварии с вертолетом в Пермском крае

Директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этого же предприятия Эльмир Коняков погибли в результате крушения частного вертолета в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, где подтвердили личности погибших.

Одной из возможных причин трагедии следствие рассматривает техническую неисправность вертолета. Об этом сообщили в Центральном МСУТ Следственного комитета России. Также не исключается версия ошибки пилотирования.

Напомним, что двухместный вертолет Robinson R44 разбился 7 января недалеко базы отдыха «Ашатли-парк» в Пермском крае. В результате погибли два человека. Ранее ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру сообщал, что полет мог быть несанкционированным.

Пермь, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube