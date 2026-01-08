Внедорожник врезался в фуру под Иркутском: погибла семья из четырех человек

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения внедорожника и фуры в Усольском районе Иркутской области. Среди жертв – двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Смертельная авария произошла около 12:15 по местному времени на 1795 километре трассы Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Новомальтинск.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Tank 300 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Оба транспортных средства после столкновения загорелись.

В результате ДТП «водитель внедорожника и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, скончались», – сообщили в полиции. Водитель грузовика и 13-летний пассажир внедорожника получили травмы, им оказана необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В региональной прокуратуре уточнили, что жертвами аварии стала супружеская пара и их двое детей – девятилетняя девочка и шестилетний мальчик. Третий ребенок пары – 13-летний подросток – госпитализирован. Водитель большегруза доставлен в травмпункт.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, движение транспорта на месте аварии перекрыто, организован объезд через село Мальта.

Прокуратура города Усолье-Сибирское контролирует установление обстоятельств ДТП.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube