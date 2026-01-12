В детском лагере под Уфой бешеная рысь напала на ребенка

В Башкирии рысь напала на 12-летнюю девочку в спортивном лагере. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел на территории спортивного лагеря «Уфимский сокол». Дикая кошка выбежала из леса и напала на школьницу. Сотрудники отбили ребенка и изолировали животное.

На место прибыли медики, полиция, сотрудники Росприроднадзора и центра реабилитации диких животных. Рысь вела себя агрессивно, пыталась есть снег, а затем упала и начала задыхаться. Кошка погибла. По словам специалистов, у рыси была тяжелая форма бешенства.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу, где обработали раны и поставили необходимые уколы.

Уфа, Зоя Осколкова

