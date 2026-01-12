Шесть человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

В Саратовской области в квартире обнаружили тела шестерых человек, в том числе двоих детей. Предположительно, люди отравились угарным газом.

Трагедия произошла в городе Балаково. Спасатели службы спасения произвели вскрытие двери квартиры в доме на улице Академика Жук.

«Обнаружены тела шести человек, среди которых 45-летняя женщина и 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей – девяти и четырех лет, личности остальных устанавливаются», – сообщили в региональном управлении СКР.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Саратов, Зоя Осколкова

