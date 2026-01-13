российское информационное агентство 18+

Вторник, 13 января 2026, 09:26 мск

В Таганроге при атаке БПЛА пострадали промышленный объект и жилые дома

В результате атаки украинских беспилотников на Таганрог повреждения получили промышленный объект, жилые дома, газовые коммуникации и легковые автомобили. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Предварительно, в результате атаки люди не пострадали. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО сбиты и подавлены семь вражеских дронов.

По последним данным, в Ростовской области отменен режим беспилотной опасности. Экстренные службы приступают к устранению последствий атаки.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

