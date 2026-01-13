В Кузбассе роддом проверяют из-за массовой гибели младенцев в новогодние праздники

Правоохранительные органы проверяют роддом №1 в Новокузнецке, где в новогодние праздники погибли десять младенцев. Медицинское учреждение закрыли на карантин.

Новорожденные умерли в период январских праздников в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова. Сегодня роддом закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Сначала сообщалось о гибели шестерых младенцев. По последним данным, число умерших в роддоме детей выросло до десяти, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В прокуратуре сообщили о проведении проверки. «По данному факту надзорным ведомством с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организована проверка исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований», – говорится в сообщении.

Кроме того, региональное управление СКР начало доследственную проверку по ст. 293 УК РФ («Халатность»). «В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление и всестороннее изучение причин и обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

