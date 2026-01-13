В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки дронов ВСУ

В Таганроге ввели режим локальной чрезвычайной ситуации после утренней атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС принято решение о введении локального режима чрезвычайной ситуации на территории пяти объектов, получивших наибольшие повреждения. Речь идет о двух промышленных предприятиях, двух многоквартирных дома и одном учебном заведении.

Рабочая группа уже начала обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба. Специалисты оперативно приступили к закрытию теплового контура. «Всем будет оказана помощь», – написала мэр в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что утром в Таганроге и Красносулинском районе уничтожено и подавлено семь вражеских дронов.

