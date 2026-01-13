Россиян задержали в Таиланде за торговлю галлюциногенными грибами

В Таиланде задержали россиян, которых подозревают в торговле галлюциногенными грибами. Запрещенные вещества продавали под видом народных средств для борьбы со стрессом.

Как сообщает Phuket News, два гражданина России были задержаны в частном доме в районе пляжа Равай на острове Пхукет. Подозреваемые организовали на территории арендованного домовладения «Храм грибов».

Иностранным туристам продавали галлюциногенные грибы в качестве альтернативного средства борьбы со стрессовыми состояниями. На месте обнаружили 140 пакетов с псилоцибиновыми грибами общим весом более 10 кг.

Россиян заключили под стражу. Отмечается, что в деле есть еще одна фигурантка, которая скрылась от следствия. По предъявленными обвинениям подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube