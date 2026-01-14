За четыре часа над югом России сбили 33 украинских дрона

Силы противоздушной обороны с 9:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подавляющее большинство дронов сбито над акваторией Азовского моря – 28. Еще три БПЛА нейтрализовали над Крымом, два – над территорией Краснодарского края.

На Кубани обломки дрона упали во дворе частного дома в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа. Обошлось без пострадавших и последствий на земле, сообщает региональный оперштаб. Территорию огородили, на месте работают специальные и экстренные службы.

Напомним, за прошедшую ночь над территорией России были сбиты 48 дронов ВСУ. В Ростовской области в результате налета БПЛА один человек погиб и четверо пострадали, в том числе ребенок.

