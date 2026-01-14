В Красноярском крае школьный автобус попал в аварию

Школьный автобус попал в ДТП в Красноярском крае. В результате погиб один человек, пострадал один ученик.

Авария произошла на трассе «Саяны», ведущей из Минусинска в сторону Красноярска, передает телеграм-канал Shot. Автобус столкнулся с легковушкой. В салоне находились 13 школьников.

В результате ДТП погибла девушка-водитель легковушки. В автобусе один ученик получил серьезные травмы, его госпитализировали с переломом ноги.

На месте работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube