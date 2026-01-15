В Забайкалье в аварии с автобусом погиб человек

В Забайкальском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Авария произошла на 728-м километре трассы Чита – Хабаровск в Могочинском районе. Автобус, перевозивший рабочих, врезался в стоящий у обочины грузовик. Отмечается, что фура сломалась и была обозначена знаком аварийной остановки.

«Два пассажира [автобуса] Yutong были доставлены в лечебное учреждение. Один из них в последующем скончался», – говорится в сообщении регионального управления МВД.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Причины ДТП устанавливаются.

Чита, Зоя Осколкова

