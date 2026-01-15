Директора нацпарка «Куршская коса» задержали за незаконную рубку леса

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Подозреваемый задержан и допрошен, дома у него проведен обыск, сообщает управление Следственного комитета РФ в Калининградской области. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, Калина действовал в сговоре со своим знакомым и другими неустановленными лицами. Он организовали вырубку более 150 кубометров сырорастущих деревьев на площади около 1 гектара с целью дальнейшего создания на этом участке в интересах своего знакомого частного комплекса сооружений, предназначенных для временного проживания туристов.

Подозреваемый с целью сокрытия следов совершенного преступления обеспечил проезд на охраняемую территорию спецтехники для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка, а также непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками национального парка, полагает следствие.

«В результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей», – отметили в СКР.

В ведомстве добавили, что следственные действия также проводятся в отношении нескольких фигурантов, которые, по данным следствия, участвовали в незаконной вырубке лесных насаждений и сокрытии следов преступления.

О задержании 49-летнего директора «Куршской косы» Анатолия Калины стало известно накануне. Местные и федеральные СМИ сообщили об этом, но деталей не привели.

Калина возглавляет нацпарк с 2011 года, до этого занимал пост замдиректора этой же организации, а ранее служил в правоохранительных органах. С 2021 года Калина также является депутатом Калининградской облдумы от «Единой России».

Калининград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube