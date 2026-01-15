В Дагестане приговорили глав стройкомпаний за хищение из бюджета 260 млн рублей

В Дагестане вынесли приговор трем руководителям строительных компаний, обвиняемым в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Каспийским городским судом вынесен приговор трем руководителям строительных компаний за хищение бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ», – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2015 году была организована преступная группа, которая через подконтрольное ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» и с привлечением нескольких строительных компаний, искусственно завышала стоимость контрактов и вносила ложные данные в акты выполненных работ.

В период с 2016 по 2018 год преступники успели похитить 260 млн рублей. Одного из руководителей приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей, второго фигуранта – к восьми годам и штрафу 700 тыс. рублей, а третьего – к пяти годам со штрафом 300 тыс. рублей.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

