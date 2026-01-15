В Коми прогремел взрыв в центре профессиональной подготовки МВД

В Сыктывкаре произошел взрыв и начался пожар в центре профподготовки МВД. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Как сообщили в МВД по Республике Коми, во время проведения учебных занятий с личным составом произошло возгорание крыши. «В результате несколько человек обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, в здании взорвалась светошумовая граната. В результате пострадали девять человек, трое госпитализированы в тяжелом состоянии. У пострадавших отравление продуктами горения, травмы и ожоги. Из здания эвакуировали в общей сложности 200 человек.

На месте работают пожарные бригады, к данному моменту пламя удалось локализовать.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

