Два человека погибли при падении строительного лифта в Самаре

В Самаре произошло ЧП на строительной площадке. Лифт с рабочими сорвался с высоты. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел возле строящегося многоэтажного дома на улице Вилоновской. Люлька с рабочими сорвалась с высоты 21-го этажа.

Два человека скончались от полученных травм, третий пострадавший находится в больнице.

На месте работают правоохранители. В региональном управлении сообщили возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Самара, Зоя Осколкова

