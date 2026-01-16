В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остаются 76 тысяч человек

В Запорожской области после украинской атаки без электроснабжения остаются 76 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Под отключения попали Бердянский, Васильевский и Приморский муниципальные округа, а также город Бердянск. По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

Вопрос восстановления электроснабжения находится на личном контроле руководства региона. Энергетики работают в круглосуточном режиме.

ВСУ атаковали российскую часть Запорожской области вечером 15 января. Изначально сообщалось, что без света остались около 87 тысяч жителей Запорожской области.

