В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остаются 76 тысяч человек

В Запорожской области после украинской атаки без электроснабжения остаются 76 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Под отключения попали Бердянский, Васильевский и Приморский муниципальные округа, а также город Бердянск. По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
Вопрос восстановления электроснабжения находится на личном контроле руководства региона. Энергетики работают в круглосуточном режиме.
ВСУ атаковали российскую часть Запорожской области вечером 15 января. Изначально сообщалось, что без света остались около 87 тысяч жителей Запорожской области.
Мелитополь, Наталья Петрова
